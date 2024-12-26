Нижегородец лишился более 11 миллионов рублей, пытаясь увеличить свой доход на бирже

32-летний житель Нижнего Новгорода потерял более 11 млн рублей в надежде увеличить свой доход. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области,
Осенью мужчина познакомился с девушкой на сайте знакомств. В процессе общения новая знакомая предложила ему заработать на инвестициях. Мужчина согласился и открыл брокерский счёт на онлайн-бирже, после чего несколькими транзакциями перевёл на него все свои сбережения — свыше 11 млн рублей.
Обещанной прибыли не было спустя два месяца. Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.
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