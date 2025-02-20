Нижегородец до смерти избил знакомого и получил семь лет колонии

Суд вынес приговор 40-летнему жителю Ардатовского района Нижегородской области. Его признали виновным в убийстве по неосторожности, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СК РФ по региону.

Преступление произошло в рабочем поселке Мухтолово. Установлено, что в июне 2024 года между двумя мужчинами, проводившими время в беседке, разгорелась ссора. В ходе конфликта один из них жестоко избил другого. Пострадавший скончался на месте.

Злоумышленник свою вину не признал. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.