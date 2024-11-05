Нежилые строения сгорели во время пожара в Пензе

В результате пожара, который произошел накануне на улице Шмидта в Заводском районе Пензы, сгорели нежилые строения. Об этом написала «Пенза-пресс»со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что до приезда спасателей огонь успел уничтожить постройки на площади 150 квадратных метров.

Погибших и пострадавших в пожаре нет. Сейчас выясняются причины случившегося.

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