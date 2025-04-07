NewsAlert: подозреваемого в ограблении и изнасиловании девушки задержали спустя 13 лет

В Москве во время полицейского рейда правоохранители задержали 34-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого в ограблении и изнасиловании девушки. Об этом сообщил источник NewsAlert. Преступление произошло в столице 13 лет назад.

У мужчины не было необходимых документов и разрешений на работу в России.

После дополнительных экспертиз выяснилось, что задержанный находится в розыске с 2012 года за нападение на девушку. Тогда он избил ее, ограбил и изнасиловал. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж».

Задержанному грозит более 10 лет лишения свободы.