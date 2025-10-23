Несовершеннолетний питбайкер пострадал в ДТП с легковушкой под Сарапулом

ДТП с участием 16-летнего водителя питбайка произошло в селе Сигаево Сарапульского района Удмуртии. Юношу доставили в больницу. Об этом сайту izhlife.ru сообщили представители республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, подросток пренебрег требованиями безопасности и передвигался на питбайке по дорогам общего пользования на одном колесе. Вечером 21 октября 27-летняя автомобилистка за рулем автомобиля Lada Kalina при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу, которым управлял подросток.

Госавтоинспекция призвала родителей не допускать детей к управлению питбайками вне специально оборудованных площадок.