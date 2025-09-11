Несовершеннолетний нарушитель ПДД за рулем мопеда попал в аварию в Петербурге

Подросток на мопеде нарушил правила дорожного движения и пострадал в ДТП в Приморского районе Санкт-Петербурга. Авария произошла на пересечении Школьной улицы и Карельского переулка. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По информации полицейских, 17-летний юноша на мопеде «Альфа» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe под управлением 63-летнего мужчины.

Водитель иномарки не пострадал. Несовершеннолетнего с различными травмами экстренно госпитализировали. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.