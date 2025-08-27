Несовершеннолетний мотоциклист стал жертвой ДТП в Нижегородской области

В ночь на 26 августа в Сосновском районе Нижегородской области произошло ДТП, в котором погиб несовершеннолетний мотоциклист. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 16-летний подросток проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате ДТП юный водитель скончался на месте, а шофер легкового автомобиля получил травмы.

Правоохранители отметили, что смертельная авария стала следствием отсутствия у подростка необходимых знаний и навыков управления мототехникой.