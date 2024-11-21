Несколько человек пострадали в ДТП с маршруткой и газовозом в Ставропольском крае

Авария, в которой пострадали несколько человек, произошла накануне на дороге «Обход села Татарка» в Ставропольском крае. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на ГАИ региона.

По предварительной информации, водитель маршрутки, которая ехала из Краснодара в Георгиевск, не выдержал дистанцию и столкнулся с газовозом. За рулем находился 51-летний житель Георгиевска.

В результате столкновения пострадали семь человек. Четыре их них были доставлены в больницу, еще троим оказали помощь на месте. Одна женщина получила травму головы.