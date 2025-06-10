Неправильное подключение проводки в Приморье привело к пожару с пострадавшим

Житель Надеждинского района Приморья ответит в суде за пожар с пострадавшим. Мужчину обвинили в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил сайт «ВостокМедиа» со ссылкой на представителей краевой прокуратуры.

По версии следствия, в период с ноября 2023 года по май 2024 года обвиняемый самовольно подключился к электрощиту и проложил проводку в своей квартире в поселке Тавричанка. В результате произошло возгорание, в котором пострадала женщина. Ей диагностировали серьезные ожоги рук, ног и тела.

Фигурант полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. Материалы расследования передали в Надеждинский районный суд.