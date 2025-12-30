Непотушенная сигарета стала причиной гибели 74-летнего нижегородца
Ранним утром 30 декабря в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на улице Челюскинцев загорелась квартира в многоэтажном доме. Специалисты противопожарной службы немедленно отреагировали на сообщение о пожаре, написало НИА «Нижний Новгород».
Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили помещение сильно задымленным. Несмотря на сложность обстановки, пламя удалось быстро погасить, предотвратив распространение огня дальше пяти квадратных метров.
Огнеборцам пришлось действовать оперативно: потребовалось участие шести специализированных машин и двадцати восьми сотрудников МЧС. Все жильцы подъезда были срочно эвакуированы. Среди десяти эвакуированных оказалась пожилая женщина, которую успешно вывели из зоны риска.
К несчастью, спасти жизнь хозяина квартиры, семидесятилетнего пенсионера, оказалось невозможным. Причины трагического происшествия устанавливаются специалистами.