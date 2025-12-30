Непотушенная сигарета стала причиной гибели 74-летнего нижегородца

Ранним утром 30 декабря в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на улице Челюскинцев загорелась квартира в многоэтажном доме. Специалисты противопожарной службы немедленно отреагировали на сообщение о пожаре, написало НИА «Нижний Новгород» .

Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили помещение сильно задымленным. Несмотря на сложность обстановки, пламя удалось быстро погасить, предотвратив распространение огня дальше пяти квадратных метров.

Огнеборцам пришлось действовать оперативно: потребовалось участие шести специализированных машин и двадцати восьми сотрудников МЧС. Все жильцы подъезда были срочно эвакуированы. Среди десяти эвакуированных оказалась пожилая женщина, которую успешно вывели из зоны риска.

К несчастью, спасти жизнь хозяина квартиры, семидесятилетнего пенсионера, оказалось невозможным. Причины трагического происшествия устанавливаются специалистами.