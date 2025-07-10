Неосторожность при курении стала причиной гибели мужчины при пожаре в Алтайском крае

Пожар унес жизнь 32-летнего мужчины в Алтайском крае. Происшествие случилось утром в среду, 9 июля, в селе Угловском. Об этом сообщил сайт amic.ru со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.
По информации ведомства, огонь охватил конструкции частного дома. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра.
При тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1993 года рождения. Предварительной причиной возгорания назвали неосторожность при курении. Сейчас эксперты выясняют точные обстоятельства случившегося.
За 9 июля в Алтайском крае потушили семь возгораний, два из них произошли в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два пожара.
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