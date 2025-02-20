Неосторожное курение привело к пожару в квартире в Нижегородской области
В управлении МЧС по Нижегородской области сообщили о возгорании квартиры в многоэтажном доме в городе Павлово. Причиной случившегося стало неосторожное курение, написало НИА «Нижний Новгород».
По предварительной информации, 30 человек, включая четверых детей, смогли самостоятельно эвакуироваться из подъезда. Еще троих жителей спасли пожарные, используя специальные маски. Никто не пострадал.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
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