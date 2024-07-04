Нелегального экскурсовода задержали в Петербурге по делу о краже 2 млн рублей из коммуналки

Правоохранители задержали в Северной столице 36-летнего уроженца Хабаровского края по делу о краже крупной суммы. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

В полицию обратилась 27-летняя жительница коммунальной квартиры на Садовой улице. Она заявила, что неизвестный проник в ее комнату и похитил два миллиона рублей.

Стражи порядка смогли установить личность подозреваемого. Ранее он уже привлекался к ответственности за организацию нелегальных экскурсий по крышам города.

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