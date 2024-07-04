Нелегального экскурсовода задержали в Петербурге по делу о краже 2 млн рублей из коммуналки
Правоохранители задержали в Северной столице 36-летнего уроженца Хабаровского края по делу о краже крупной суммы. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
В полицию обратилась 27-летняя жительница коммунальной квартиры на Садовой улице. Она заявила, что неизвестный проник в ее комнату и похитил два миллиона рублей.
Стражи порядка смогли установить личность подозреваемого. Ранее он уже привлекался к ответственности за организацию нелегальных экскурсий по крышам города.
Площадь пожара в Одинцове возросла до 1600 квадратных метров
Депутатов обязали согласовывать зарубежные поездки
Лукашенко связал украинский кризис с философией Запада
Россиянам рассказали о способе утоления жажды без последствий в виде отеков
Госдума приняла закон об индексации военных пенсий
Массовый заплыв «Сенежская миля» пройдет в Солнечногорске 27 июля
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте