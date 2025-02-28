Некачественное молоко обнаружили в магазинах Петербурга

В магазинах Северной столицы выявили некачественное молоко и молочные продукты. Товары, которые не соответствуют стандартам качества, сняли с продажи. Планируется провести проверку и в других торговых точках, сообщает сайт «Петроград».
Эксперты провели анализ 14 образцов продукции и выяснили, что три из них являются поддельным ультрапастеризованным молоком. Еще 11 товаров не соответствовали требованиям ГОСТа и нормам маркировки.
По распоряжению Россельхознадзора товары убрали с продажи. Ведомство также направило запрос в прокуратуру для проведения проверок в других торговых точках.
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