Неизвестный угнал иномарку стоимостью 2,7 млн рублей с парковки в Петербурге

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Как рассказал 47news , потерпевший лишился дорогостоящей иномарки.

В полицию обратился 42-летний сотрудник МФЦ. По словам мужчины, ночью неизвестный угнал его машину Hyundai Palisade с парковки в Лыжном переулке, добавил Piter.TV.

Ущерб от похищения внедорожника оценили в 2,7 миллиона рублей. Сотрудники полиции устанавливают личность причастного к преступлению.