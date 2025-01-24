Неизвестный угнал иномарку стоимостью 2,7 млн рублей с парковки в Петербурге
Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Как рассказал 47news, потерпевший лишился дорогостоящей иномарки.
В полицию обратился 42-летний сотрудник МФЦ. По словам мужчины, ночью неизвестный угнал его машину Hyundai Palisade с парковки в Лыжном переулке, добавил Piter.TV.
Ущерб от похищения внедорожника оценили в 2,7 миллиона рублей. Сотрудники полиции устанавливают личность причастного к преступлению.
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