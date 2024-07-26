Неизвестный решил поджечь себя на Красной площади

Источник 360.ru: в Москве неизвестный попытался сжечь себя

Фото: Unsplash

Неизвестный попытался сжечь себя на Красной площади. Об этом сообщил источник 360.ru.

Человека вовремя остановили. Сотрудники полиции забрали его на допрос. По данным источника, в результате попытки самосожжения человек не пострадал.

Похожий случай произошел в столице в мае. В многоэтажном доме в комнате консьержки вспыхнул пожар после того, как женщина попыталась сжечь себя. Пострадавшую передали врачам.

Протест в виде самосожжения ранее устроила жена мобилизованного украинца. Женщина подожгла себя перед судом поселка Ракитное в Киевской области. Очевидцы потушили пламя, но врачи диагностировали у девушки 80-процентный ожог тела.

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