Неизвестные угнали иномарку стоимостью 2,3 млн рублей в Ломоносовском районе Ленобласти

В Ленинградской области правоохранители завели уголовное дело по факту угона автомобиля стоимостью 2,3 миллиона рублей. Случай произошел ночью 16 июля в Ломоносовском районе, написал Piter.TV.

Врач-терапевт из деревни Келози рассказала, что ее машину марки Kia Cerato 2021 года выпуска похитили прямо возле дома. Позже автомобиль был замечен на трассе в деревне Кипень.

Сейчас полиция ведет поиск угонщиков.

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