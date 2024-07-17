Неизвестные угнали иномарку стоимостью 2,3 млн рублей в Ломоносовском районе Ленобласти
В Ленинградской области правоохранители завели уголовное дело по факту угона автомобиля стоимостью 2,3 миллиона рублей. Случай произошел ночью 16 июля в Ломоносовском районе, написал Piter.TV.
Врач-терапевт из деревни Келози рассказала, что ее машину марки Kia Cerato 2021 года выпуска похитили прямо возле дома. Позже автомобиль был замечен на трассе в деревне Кипень.
Сейчас полиция ведет поиск угонщиков.
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