Неизвестные ограбили супермаркет в Пушкинском районе Петербурга
В Петербурге правоохранители устанавливают обстоятельства ограбления супермаркета в Пушкинском районе города. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на местный отдел полиции.
Как написал Piter.TV, в случившемся может быть замешана группа подростков в возрасте от 11 до 17 лет. Неизвестные разбили дверь магазина и проникли внутрь ради похищения алкоголя и табака.
Полицейские задержали участников банды, однако одному подростку удалось скрыться.
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