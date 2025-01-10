Негазированная вода исчезла с полок барнаульских магазинов
«Амител»: барнаульцы скупили почти всю негазированную воду
Жители Барнаула в связи с ограничением водоснабжения стали массово скупать негазированную воду. Об этом сообщило агентство «Амител».
По его данным, в магазинах опустели полки с водой. Пятилитровые бутыли разобрали в сетях «Пятерочка» и «Мария-Ра», в них в основном продается только газировка и обычная вода в небольшой таре.
«Литр и 1,5 литра — есть только „Боржоми“, 0,5 литра — почти вся с газом, без газа очень мало», — рассказали изданию барнаульцы.
По информации агентства, специалисты начали заполнять водоводы для обеспечения водой центральной части города. Также власти организовали подвоз воды в медицинские учреждения, отметил «Амител».
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