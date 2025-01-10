Негазированная вода исчезла с полок барнаульских магазинов

Жители Барнаула в связи с ограничением водоснабжения стали массово скупать негазированную воду. Об этом сообщило агентство «Амител» .

По его данным, в магазинах опустели полки с водой. Пятилитровые бутыли разобрали в сетях «Пятерочка» и «Мария-Ра», в них в основном продается только газировка и обычная вода в небольшой таре.

«Литр и 1,5 литра — есть только „Боржоми“, 0,5 литра — почти вся с газом, без газа очень мало», — рассказали изданию барнаульцы.

По информации агентства, специалисты начали заполнять водоводы для обеспечения водой центральной части города. Также власти организовали подвоз воды в медицинские учреждения, отметил «Амител».

Ранее в Петербурге из-за коммунальной аварии без тепла остались жители 318 многоквартирных домов в Красногвардейском районе. Проблемы с горячим водоснабжением произошли в результате дефекта на трубопроводе на Хасанской улице. Специалисты устранили последствия аварии примерно через сутки.