Москвичка украла украшения из церковной лавки, потому что не смогла сдержаться

Женщина украла ювелирные изделия из церковной лавки в Москве, поскольку не смогла сдержаться. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк .

Жительница столицы вошла под видом покупателя в лавку на улице Рогожский Поселок и сказала, что хочет купить икону святой Агафии. Узнав, что такого образа сейчас нет, она попросила оформить заказ на свое имя. Пока продавщица заполняла документы, злоумышленница похитила золотые изделия с витрины и ушла.

Оперативники установили личность подозреваемой, ее задержали в Воронежской области. Похищенное она продала и потратила деньги на свои нужды.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже. Москвичку заключили под стражу.

Ранее жителя Мордовии задержали по подозрению в ограблении ювелирного салона в Пензе. После ограбления мужчина уехал из региона, однако оперативники задержали его в Саратове. Он признался, что сдал похищенное в ломбард.