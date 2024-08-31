Названо число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии

Росавиация: один из семи человек пострадал при посадке Ан-2 в Северной Осетии

На борту совершившего жесткую посадку самолета Ан-2 в Северной Осетии находились семь человек. Серьезные травмы получил только один, и ему потребовалась эвакуация. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что из Минеральных Вод на место жесткой посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии вылетел вертолет Ка-32 с тремя спасателями для эвакуации пострадавшего.

Кореняко добавил, что самолет принадлежал ДОСААФ и там находились участники парашютных прыжков.

О жесткой посадке самолета Ан-2 в Пригородном районе Северной Осетии сообщил республиканский главк МЧС. В ведомстве уточнили, что пилот вышел на связь, но дать точные координаты не смог.

На поиски воздушного судна с аэродрома ДОСААФ вылетел еще один самолет, который выяснил, что Ан-2 находится между селениями Майрамадаг и Кобан. Получившие данные спасатели выехали на место.

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