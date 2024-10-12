Названа причина взрыва на АЗС в Грозном

МЧС: на АЗС в Грозном взорвалась и загорелась цистерна с газом

Сотрудники МЧС продолжают тушить пожар на автозаправочной станции в Грозном, где взорвалась цистерна с газом. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«На проспекте Моххамеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением», — сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что на место прибыли пожарные, которые приступили к тушению огня.

Взрыв прогремел на автозаправочной станции на на проспекте Мохаммеда Али в Грозном в субботу, 12 октября. После детонации возник сильный пожар. Официальных данных о пострадавших пока не поступало.

По данным ряда Telegram-каналов, прибывшие на место пожарные приступили к проливу второй цистерны, которой приблизилось пламя.