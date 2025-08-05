Названа причина трагической гибели комментатора Гришина на станции Битца

ТАСС: комментатора Гришина смертельно травмировало поездом в Подмосковье

Фото: РИА «Новости»

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб при переходе в неположенном месте на железнодорожной станции Битца в Подмосковье. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По словам собеседника агентства, Гришина смертельно травмировало электричкой. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в ночь на 5 августа.

«По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте», — добавил источник.

«Голосу фигурного катания», как называли его болельщики, было всего 47 лет. Дата и место прощания с Гришиным пока неизвестны.

Все обстоятельства его гибели продолжают устанавливать.

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