Названа причина трагической гибели комментатора Гришина на станции Битца

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб при переходе в неположенном месте на железнодорожной станции Битца в Подмосковье. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил
ТАСС.
По словам собеседника агентства, Гришина смертельно травмировало электричкой. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в ночь на 5 августа.
«По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте», — добавил источник.
«Голосу фигурного катания», как называли его болельщики, было всего 47 лет. Дата и место прощания с Гришиным пока неизвестны.
Все обстоятельства его гибели продолжают устанавливать.
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