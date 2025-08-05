Названа причина трагической гибели комментатора Гришина на станции Битца

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб при переходе в неположенном месте на железнодорожной станции Битца в Подмосковье. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС .

По словам собеседника агентства, Гришина смертельно травмировало электричкой. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в ночь на 5 августа.

«По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте», — добавил источник.

«Голосу фигурного катания», как называли его болельщики, было всего 47 лет. Дата и место прощания с Гришиным пока неизвестны.

Все обстоятельства его гибели продолжают устанавливать.