Названа причина экстренной посадки самолета в Подмосковье

НТВ: самолет Piper экстренно сел в Подмосковье из-за неисправности двигателя

Фото: Freepik

Легкомоторный самолет Piper, совершивший аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарина 8 июня, мог приземлиться из-за неисправности двигателя. Об этом сообщил телеканал НТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Одна из основных причин аварийной посадки — неисправность двигателя самолёта», — сказал источник телеканала.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет, как и разрушений в результате аварийной посадки.

На борту находились три человека, как сообщили ТАСС в оперативных службах. Известно, что летчик самолета взял его у приятеля для прогулки. После посадки самолет съехал на обочину.

На место прибыли сотрудники полиции. СК уже начал доследственную проверку по факту произошедшего.

Кроме того, Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала кадры с места аварийной посадки самолета.

Ранее бизнес-джет во время буксировки в Пулкове врезался в другое воздушное судно, собирающееся вылететь в Шереметьево.

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