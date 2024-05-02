Напавшего на школьницу в Люберцах мужчину задержали | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 19:02 Напавшего на школьницу в Люберцах мужчину задержали МВД: подозреваемого в нападении на девятилетнюю девочку в Люберцах задержали Телеканал «360»

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Подозреваемого в нападении на ребенка в Люберцах задержали. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что на одной из городских улиц мужчина из хулиганских побуждений неожиданно ударил проходившего мимо ребенка», — написала Волк.

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В распоряжении 360.ru появилось видео с нападением на девятилетнюю школьницу. На записи видно, что взрослый мужчина несколько раз пнул ногой ограждение у тротуара, а когда проходил мимо группы детей, ударил девочку. Несовершеннолетняя упала на газон. Свидетели произошедшего задержали мужчину.

«В связи с тем, что злоумышленнику требовалась медицинская помощь, его отправили в больницу. Оттуда он был доставлен в полицию для проведения проверки», — уточнила официальный представитель МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прохожего. Ход расследования проконтролирует Люберецкая городская прокуратура.