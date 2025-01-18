На заводе в Норильске разлилась кислота, есть пострадавшие

Два рабочих на Надеждинском металлургическом комбинате в Норильске получили производственные травмы. Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии начал проверку, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По предварительным данным, вечером 16 января 2025 года в цеху производства и нейтрализации серной кислоты Надеждинского металлургического завода произошел прорыв заслонки трубопровода во время запуска насоса.

В этот момент в цеху находились три работника, двое из которых — мужчины 26 лет и 31 года — получили химические ожоги. Пострадавшие сейчас находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В декабре в Челябинске рабочий погиб на фабрике по производству матрасов, попав в станок с пленкой для товаров. Мужчина зацепился за нее руками, его затянуло внутрь и сломало шею.