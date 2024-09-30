На видео попал момент взрыва в столичном ЖК «Селигер Сити»

Местные жители опубликовали видео, на котором зафиксирован момент взрыва, предположительно, газового баллона в многоэтажке ЖК «Селигер Сити» на севере Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, прозвучала серия взрывов, напоминающая детонацию газовых баллонов. При этом многоэтажный дом не был газифицирован.

Сейчас пожар в квартирах дома в районе Дегунино уже ликвидирован. Огнеборцы спасли семерых человек. В результате ЧП пострадали двое человек, в том числе несовершеннолетний.

Огнем были охвачены квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Пресс-служба МЧС России также опубликовала дополнительные кадры тушения пожара в Москве.

Ранее в Амурской области погибли мать и трое детей из-за пожара в деревянном жилом доме.