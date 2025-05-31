На шестилетнего мальчика рухнуло ограждение на детской площадке, состояние ребенка тяжелое

В Киселевске Кемеровской области в парке «Площадь Победы» шестилетний мальчик получил тяжелые травмы при внезапном обрушении металлического ограждения детской беседки. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета по Кемеровской области.
По предварительным данным, мальчик получил множественные травмы, в том числе черепно-мозговую. Его экстренно доставили в больницу.
В настоящее время врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Следователи начали проверку по факту происшествия. На месте работают эксперты, которые устанавливают причины обрушения конструкции.