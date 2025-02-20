На МКАД частично ограничили движение из-за ДТП
На внешней стороне 94-го километра Московской кольцевой автодороги, в районе съезда № 94, произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
На месте аварии работают оперативные службы города. Устанавливаются все обстоятельства аварии и уточняется информация о пострадавших.
«Движение затруднено на 1,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — предупредили в Дептрансе.
Утром на внешней стороне 67-го километра МКАД столкнулись два грузовика. Движение в районе аварии было затруднено. Водителям также посоветовали выбирать пути объезда.
Ранее на западе Москвы произошла жуткая авария с участием фуры. Грузовик разорвало напополам, водитель погиб.
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