На кузбасской трассе произошло несколько ДТП с участием шести машин

В пятницу, 26 декабря, на 13-м километре трассы «Кемерово — Новокузнецк» в Кемеровском округе случилась серия ДТП, в которых участвовали шесть автомобилей. Предварительно известно, что один человек получил травмы. Об этом написал сайт vse42.ru .

Движение в направлении Кемерова на этом участке было временно затруднено из-за аварий. Чтобы обеспечить безопасность и организовать объезд, на 50-м километре той же дороги дежурят сотрудники Госавтоинспекции. При необходимости они перенаправляют транспортные потоки на альтернативную трассу «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга».

Госавтоинспекция Кузбасса рекомендует водителям учитывать эту ситуацию при планировании маршрута и быть особенно внимательными. Участники ДТП сообщили о сложных дорожных условиях из-за зимней скользкости.