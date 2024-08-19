МВД РФ: подрядчик из Самары обманул нижегородскую УК на миллион рублей

Нижегородские правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Фигурантом стал подрядчик из Самары, сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, самарская фирма по строительно-монтажным работам обманула управляющую компанию. Она выиграла аукцион на ремонт крыш многоквартирных домов, после чего получила авансом миллион рублей. Однако подрядчик не выполнил свою часть сделки.

В скором времени руководитель организации предстанет перед судом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.