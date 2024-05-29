МВД РФ: два человека погибли в ДТП с электросамокатами в Свердловской области за 2023 год

ГУ МВД РФ по Свердловской области представило статистику по ДТП с участием электросамокатов за 2023 год. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал депутата Андрея Альшевских.

За указанный период в регионе зафиксировали 212 таких аварий. Их жертвами стали два человека. Еще 217 граждан, в том числе 48 несовершеннолетних, пострадали.

За четыре месяца 2024 года зарегистрировали 27 аналогичных происшествий. Травмы получили 29 человек.