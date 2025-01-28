Мужчину задержали за попытку сбыта крупной партии наркотиков в Петербурге

Петербургские правоохранители задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Гражданина остановили на Жерновской улице для личного досмотра. У предполагаемого злоумышленника обнаружили 57 свертков, обернутых изолентой. Внутри находились запрещенные вещества общей массой 19,8 грамма. Дома у фигуранта нашли еще 500 граммов наркотиков.

Возбуждены два уголовных дела. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.