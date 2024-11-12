Мужчину задержали по делу об убийстве девушки, совершенном 28 лет назад в Нижегородской области

Правоохранители задержали 63-летнего мужчину по подозрению в убийстве, совершенном в 90-х в Павлове Нижегородской области. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, осенью 1996 года подозреваемый предложил 17-летней девушке проводить ее до дома. По пути между новыми знакомыми разгорелся конфликт. Мужчина схватил нож и зарезал девушку, а после скрылся.
Лишь недавно стражи порядка смогли установить личность предполагаемого убийцы. В ближайшее время он предстанет перед судом.
Один из задержанных в Московской области сторонников АУЕ отбывал срок за убийство
Суд оставил экс-ведущую «Вестей» в списке иноагентов
В администрации Лобни обсудили планы по благоустройству
Жителей Котельников пригласили на пробежки в Кузьминский лесопарк
Школа для детей с ОВЗ в Наро-Фоминске провела мастер-классы
Подрыв дамбы Кураховского водохранилища сняли на видео
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте