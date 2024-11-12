Мужчину задержали по делу об убийстве девушки, совершенном 28 лет назад в Нижегородской области

Правоохранители задержали 63-летнего мужчину по подозрению в убийстве, совершенном в 90-х в Павлове Нижегородской области. Об этом сообщило « Время Н » со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, осенью 1996 года подозреваемый предложил 17-летней девушке проводить ее до дома. По пути между новыми знакомыми разгорелся конфликт. Мужчина схватил нож и зарезал девушку, а после скрылся.

Лишь недавно стражи порядка смогли установить личность предполагаемого убийцы. В ближайшее время он предстанет перед судом.