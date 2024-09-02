Мужчину, похитившего из сейфа 40 млн рублей, задержали в Красноярске

В Красноярске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже 40 миллионов рублей. Об этом написали «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Сообщается, что указанная сумма хранилась в сейфе административного здания в иностранной валюте.

Большую часть похищенных денег мужчина спрятал в тайнике в Октябрьском районе Красноярска. Заведено уголовное дело.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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