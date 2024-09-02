Мужчину, похитившего из сейфа 40 млн рублей, задержали в Красноярске
В Красноярске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже 40 миллионов рублей. Об этом написали «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Сообщается, что указанная сумма хранилась в сейфе административного здания в иностранной валюте.
Большую часть похищенных денег мужчина спрятал в тайнике в Октябрьском районе Красноярска. Заведено уголовное дело.
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