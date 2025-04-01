Мужчину осудят за убийство знакомой в Нижегородской области
В городе Выкса состоится суд над мужчиной, который обвиняется в убийстве знакомой. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области.
В декабре 2024 года в одном из домов микрорайона Гоголя мужчина ударил подругу ножом не менее семи раз. Пострадавшую доставили в больницу, однако от полученных травм она скончалась.
Подозреваемый свою вину не признал. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения.
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