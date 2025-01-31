Мужчину, напавшего на курьера, задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полицейские задержали мужчину, который напал на сотрудника службы доставки продуктов. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону.
Случай произошел около многоквартирного дома на улице Бориса Панина. Мужчина пытался украсть продукты из термоблока. Курьер сумел отбить нападающего, и тот был вынужден отступить. В результате конфликта содержимое контейнера испортилось, а нападающий скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила 1557 рублей.
После случившегося инцидента было возбуждено уголовное дело. Установлено, что злоумышленник неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления.
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