Мужчину, напавшего на курьера, задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полицейские задержали мужчину, который напал на сотрудника службы доставки продуктов. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону.

Случай произошел около многоквартирного дома на улице Бориса Панина. Мужчина пытался украсть продукты из термоблока. Курьер сумел отбить нападающего, и тот был вынужден отступить. В результате конфликта содержимое контейнера испортилось, а нападающий скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила 1557 рублей.

После случившегося инцидента было возбуждено уголовное дело. Установлено, что злоумышленник неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления.