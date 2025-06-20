Мужчину из Якутии осудили за попытку убийства сына из-за прогула

В Якутске осудили мужчину за попытку лишить жизни своего сына-подростка из-за пропущенного школьного урока. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Верховного суда Республики Саха, 19 января нетрезвый 40-летний мужчина узнал, что его сын пропустил занятия в школе, и решил проучить мальчика. Об этом написала Neva.Today .

Конфликт между отцом и сыном перерос в физическое насилие: мужчина избил подростка кулаками и порезал ему ногу ножом. Однако школьник смог защититься и выбежать из квартиры.

Известно, что после развода родителей мальчик жил с отцом и его новой спутницей жизни.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подсудимый признал свою вину лишь частично, утверждая, что намеревался только припугнуть сына.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.