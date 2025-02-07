Мужчину из Башкирии осудили за избиение пожилой матери

Суд вынес приговор 64-летнему жителю Кушнаренковского района Башкирии. Его признали виновным в истязании пожилой матери, сообщил Mkset.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций республики.

Установлено, что 24 сентября 2024 года фигурант в состоянии опьянения поссорился с родственницей. В ходе конфликта мужчина стал угрожать оппонентке убийством. Впоследствии он несколько раз ударил женщину тростью.

Агрессору назначили наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы в колонии-поселении.