Мужчину из Башкирии осудили за избиение пожилой матери

Суд вынес приговор 64-летнему жителю Кушнаренковского района Башкирии. Его признали виновным в истязании пожилой матери, сообщил Mkset.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций республики.
Установлено, что 24 сентября 2024 года фигурант в состоянии опьянения поссорился с родственницей. В ходе конфликта мужчина стал угрожать оппонентке убийством. Впоследствии он несколько раз ударил женщину тростью.
Агрессору назначили наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы в колонии-поселении.
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