Мужчине, который пытался купить больничный лист, вынесут приговор в ХМАО

В ХМАО пройдет суд над жителем Урая, который пытался подкупить врача, желая заполучить больничный лист. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник в местных силовых структурах.

Установлено, что после получения отказа от медика, мужчина обратился в полицию и обвинил сотрудника больницы в вымогательстве. Следствие выяснило, что врач не вымогал, а наоборот, отказывался выдавать больничный лист за вознаграждение.

Теперь фигуранту уголовного дела грозит штраф либо лишение свободы на срок до пяти лет.