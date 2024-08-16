Мужчине, который пытался купить больничный лист, вынесут приговор в ХМАО

В ХМАО пройдет суд над жителем Урая, который пытался подкупить врача, желая заполучить больничный лист. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник в местных силовых структурах.

Установлено, что после получения отказа от медика, мужчина обратился в полицию и обвинил сотрудника больницы в вымогательстве. Следствие выяснило, что врач не вымогал, а наоборот, отказывался выдавать больничный лист за вознаграждение.

Теперь фигуранту уголовного дела грозит штраф либо лишение свободы на срок до пяти лет.

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