Мужчина взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро в Москве

В вагоне метро на станции «Юго-Западная» в Москве мужчина привел в действие страйкбольную гранату. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

По предварительным данным, инцидент произошел днем 19 октября. Очевидцы рассказали, что мужчина зашел в вагон, держа в руках две гранаты, после чего взорвал одну из них. От разлетевшихся осколков пострадал ребенок.

Нарушителя задержали сотрудники правоохранительных органов. На месте работают полицейские, ведется проверка обстоятельств произошедшего.

В прошлом месяце в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 62-летнего уроженца Татарстана, подорвавшего посылку в отделении «Почты России».

В декабре один человек пострадал в Северном Бутове в результате взрыва страйкбольной гранаты.