Мужчина в наушниках погиб под колесами электрички в Ленобласти

Транспортные полицейские Ленинградской области проводят проверку по факту гибели мужчины. Об этом сообщил Piter.TV .

По данным УТ МВД России по СЗФО, днем 3 августа на 67-м километре у железнодорожной станции Сиверская в Гатчинском районе электричка сбила 38-летнего местного жителя. Мужчина переходил пути в неположенном месте и был в наушниках. Несмотря на то что машинист подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, трагедии избежать не удалось.

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО призывает граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в зоне движения поезда.