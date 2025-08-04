Мужчина в наушниках погиб под колесами электрички в Ленобласти

Транспортные полицейские Ленинградской области проводят проверку по факту гибели мужчины. Об этом сообщил Piter.TV.
По данным УТ МВД России по СЗФО, днем 3 августа на 67-м километре у железнодорожной станции Сиверская в Гатчинском районе электричка сбила 38-летнего местного жителя. Мужчина переходил пути в неположенном месте и был в наушниках. Несмотря на то что машинист подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, трагедии избежать не удалось.
Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО призывает граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в зоне движения поезда.
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