Мужчина в Китае повредил скульптуры из списка ЮНЕСКО

В китайском городе Сиань мужчина повредил две скульптуры Терракотовой армии — одного из самых известных исторических памятников страны, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщило агентство « Синьхуа » со ссылкой на управление общественной безопасности района Линьтун.

Инцидент произошел в пятницу. 30-летний посетитель перелез через ограждение в одном из павильонов музейного комплекса и спрыгнул в яму № 3, где расположены терракотовые фигуры.

В результате пострадали две скульптуры воинов в доспехах. В ведомстве уточнили, что эти статуи относятся ко второму уровню культурной ценности и получили повреждения различной степени.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. После осмотра специалисты установили, что он страдает психическим заболеванием. Сейчас проводится проверка и рассматривается вопрос о дальнейших действиях в отношении нарушителя.

Ранее уличный художник Бэнкси продемонстрировал новый рисунок. Это маяк с надписью «Я хочу быть тем, что вы видите во мне». Изображение находится рядом с дорожным столбом, создавая впечатление, что является тенью от него.