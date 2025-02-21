Мужчина устроил поножовщину в кондитерской Зеленограда

В кондитерской 12-го микрорайона Зеленограда ссора между двумя мужчинами переросла в поножовщину. Один из оппонентов схватился за складной нож и несколько раз пырнул своего противника в область головы и туловища своему оппоненту. Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе УВД по Зеленоградскому АО.

На записи с камер наблюдения видно, как после ссоры пострадавший выходит из кондитерской и падает на асфальт, а прохожие вызывают скорую.

«В полицию поступила информация о том, что у одного из корпусов 12-го микрорайона Зеленограда лежит человек в крови. Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 40-летнего местного жителя с множественными ранами. Он был госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в УВД.

Сотрудники уголовного розыска в течение двух часов установили и задержали подозреваемого — 43-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее Москвич устроил поножовщину в центре города. Полиция задержала 52-летнего подозреваемого. В ближайшее время он предстанет перед судом.