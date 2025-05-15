Мужчина убил родного брата во время ссоры в Краснодарском крае

В Красноармейском районе Краснодарского края 55-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Жертвой оказался его 49-летний брат, написала «Кубань 24» .

Трагедия произошла в ночь на 8 мая в поселке Красный Лес. Родственники распивали спиртное, но поссорились из-за того, что младший брат плохо высказывался о матери. Ссора переросла в поножовщину: хозяин дома ударил гостя ножом в грудь. От полученной раны пострадавший скончался на месте.

Дальше убийца действовал хладнокровно: вместе с женой он переместил тело во двор, положил на автомобильные покрышки и поджег. Кости выбросил в пруд. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина утопил автомобиль и орудие убийства в ближайшем водном канале.

Несмотря на все ухищрения, подозреваемого вычислили. Он уже задержан и признал свою вину. Его супруга также может стать фигуранткой дела: ее действиям дадут правовую оценку.