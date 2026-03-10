Мужчина стал жертвой пожара в заброшенном бараке в Сочи

Заброшеная постройка барачного типа загорелась в Центральном районе Сочи. Происшествие случилось ночью во вторник, 10 марта, на улице Короткой. Пожарных вызвали очевидцы, сообщил телеканал «Кубань24» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 1:31. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Огонь удалось ликвидировать в 2:55. После этого в помещении обнаружили тело мужчины. Сейчас личность погибшего устанавливается.

Предварительно, одной из возможных причин пожара могло быть неосторожное обращение с огнем. Следователи территориального следственного отдела СКР осмотрели место происшествия. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина и очаг возгорания. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.