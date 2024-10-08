Мужчина стал жертвой крупного пожара в деревянном доме под Пензой
Смертельный пожар произошел в поселке Сура Пензенской области. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя охватило деревянный дом на улице Песчаной. Кроме того, загорелись терраса, машина и хозяйственные постройки.
Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Жертвой пожара стал 34-летний мужчина. Проводится проверка.
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