Мужчина скончался после пожара на Черниговской в Петербурге

В Петербурге на лице Черниговской произошел пожар в квартире-студии. Об этом написал Piter.TV.
Вечером в воскресенье, 6 апреля, на балконе площадью четыре квадратных метра загорелась мебель. Площадь возгорания составила один квадратный метр.
Сообщение о пожаре поступило в 23:26. На место прибыли пятнадцать сотрудников МЧС на трех специализированных машинах. К 0:33 7 апреля огонь был потушен. Пострадавшего мужчину доставили в больницу НИИ Джанелидзе, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Состояние мужчины было крайне тяжелым. Причины пожара устанавливаются.
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