Мужчина, сбивший велосипедиста на улице Типанова в Петербурге, пойдет под суд
В Санкт-Петербурге будет рассмотрено дело о ДТП, в котором пострадал велосипедист. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Авария произошла вечером 15 июля на улице Типанова. По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo при повороте налево сбил велосипедиста.
Известно, что велосипедист пересекал дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал 56-летний мужчина.
Уголовное дело передано в Московский районный суд.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте