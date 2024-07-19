Мужчина разбил более десяти машин в Волгограде

В Волгограде мужчина разбил больше 10 машин в микрорайоне Тулака. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.

Мужчина бил и царапал дорогие машины, припаркованные во дворе. На место приехали полицейские, которые передали дебошира медикам. Его доставили в психиатрическую больницу, проводится проверка.

«Сейчас внизу порешаем». Стали известны детали конфликта бойца Ларкина и пассажиров во Внукове

⏸Синий экран смерти. Причины и последствия глобального сбоя в работе Windows

Советская привычка или новый тренд? Почему людям нравится отдых в парках

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте