Мужчина разбил более десяти машин в Волгограде
В Волгограде мужчина разбил больше 10 машин в микрорайоне Тулака. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.
Мужчина бил и царапал дорогие машины, припаркованные во дворе. На место приехали полицейские, которые передали дебошира медикам. Его доставили в психиатрическую больницу, проводится проверка.
«Отроем на год раньше». Воробьев — о новом образовательном комплексе «Полет» в Павшинской Пойме
Замглавы Воскресенска проверила оснащенность поликлиники № 6 в Белоозерском
Бывшего главу Шатуры отправили в СИЗО
Названа сумма первого перевода от дохода российских активов в пользу Украины
Умер генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг
«Больше миллиона вакансий». Названы самые востребованные работники в России
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте